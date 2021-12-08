В Новополоцке приостановлено движение по понтонной переправе через реку Западная Двина

В Новополоцке временно приостановлено движение по понтонной переправе через Западную Двину.

По информации пресс-службы МЧС по Витебской области, сегодня из-за сложных погодных условий принято решение о приостановке движения по понтонному мосту через реку Западная Двина в Новополоцке.

Понтонный мост был построен в 1962 году и уже дважды ремонтировался.

Отметим, что в начале лета текущего года мост через Западную Двину также был закрыт на ремонт, расстояние до центра Новополоцка для жителей некоторых районов увеличилось в 10 раз, а в первый день после закрытия моста в городе начали образовываться большие пробки.