В Новополоцке приостановлено движение по понтонной переправе через реку Западная Двина

Витебская область
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В Новополоцке  временно приостановлено движение по понтонной переправе через Западную Двину.

По информации пресс-службы МЧС по Витебской области, сегодня из-за сложных погодных условий принято решение о приостановке движения по понтонному мосту через реку Западная Двина в Новополоцке.

Понтонный мост был построен в 1962 году и уже дважды ремонтировался.

Отметим, что в начале лета текущего года мост через Западную Двину также был закрыт на ремонт, расстояние до центра Новополоцка для жителей некоторых районов увеличилось в 10 раз, а в первый день после закрытия моста в городе начали образовываться большие пробки.

В Новополоцке автобусы поедут по мосту через Двину уже на следующей неделе

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