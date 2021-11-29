«Думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину». Лукашенко обвинил своих спонсоров в намерении украсть свои же деньги

26 ноября Александр Лукашенко жестко раскритиковал доноров, которе оказали финансовую поддержку Беларуси на поддержку мигрантов. В частности он обвинил спонсоров в намерении ускрасть свои собственные деньги. Он заявил, что они «думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину«.

«После моего вчерашнего заявления несчастных 260 тыс долл отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (помощь мигрантам — ред.) 12,6 млн долл. Они Красному Кресту нашему перечислили 260 тыс долл. А почему деньги не идут… Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Беларуского Красного Креста Дмитрий Шевцов — ред.) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам — нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь потратила 12,6 млн долл на помощь находящимся в стране нелегальным мигрантам.