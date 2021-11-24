Более 11 тыс. особей молодой щуки запустили в озеро Костовье в Витебском районе

В рамках осеннего зарыбления в озеро Костовье запущено 11660 особей щуки средней штучной массой 300 граммов.

По информации Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды зарыбление провели арендаторы водоема ИП «Детскосельский-Городок» с соблюдением всех рыбоводно-биологических обоснований ведения рыболовного хозяйства. Делали это в присутствии сотрудников райинспекции. Рыбопосадочный материал был закуплен в ОАО «Рыбхоз Волма» Червенского района, пишет vicebskreg.by.

Озеро Костовье находится в лесу в 28 километрах на северо-востоке от областного центра и в 6-ти от агрогородка Курино в бассейне реки Двина. Спуск к воде в основном крутой, берег илистый, по береговой линии зарастает тростником.

Арендаторы ежегодно заботятся о том, чтобы разнообразить и улучшить рыбный фонд водоема. В прошлом году в озеро были запущены двухлетние карпы, а годом ранее — караси. На озере Костовье организовано платное любительское рыболовство.

Однако, по словам арендаторов, запущенная молодая щука пока не достигла промысловой меры, поэтому на данном водоеме планируется ввести запрет на вылов этой щуки, так как ей потребуется время, чтобы вырасти до необходимых размеров. Половой зрелости щука достигнет через три-четыре года. Так как это ценный вид рыбы, для нее установлена мера вылова в 40 см при любительском рыболовстве.