В Витебске врача оштрафовали на 1450 рублей за герб Литвы на авто

Политика
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12 ноября Октябрьский районный суд Витебска рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 24.23 КоАП. Пульмонолога Марину Бурблис признали виновной в нарушении закона о массовых мероприятиях и оштрафовали на 1450 рублей за наклейку герба Литвы на багажнике автомобиля, сообщает «Віцебская вясна».

Дело рассматривал судья Владимир Цариков.

Согласно рапорту сотрудника Октябрьского РУВД Витебска, информация об автомобиле с «Погоней» на багажнике поступила 14 октября. 20 октября, машину осмотрели и составили акт осмотра.

На первом судебном заседании, которое состоялось 2 ноября, муж Марины Бурблис объяснил, что крышка багажника была заменена. Ее привезли из Литвы, мужчина показал в суде переписку с продавцом.

В качестве свидетеля в суде выступил непосредственный начальник женщины — исполняющий обязанности заведующего первым терапевтическим отделением Витебской городской центральной поликлиники Вадим Парфентьев. Он положительно охарактеризовал свою подчиненную. По его словам, Марина Бурблис с начала пандемии в составе бригады выезжала к больным коронавирусом. Сейчас она также работает в «красной зоне».

Судья Цариков спрашивал, обсуждала ли доктор политические вопросы на работе и стоял ли у нее в кабинете бело-красно-белый флажок. Заведующий отделением ответил, что ничего не видел, политические темы в отделении не обсуждаются.

Адвокат Марины заявил, что символ «Погони» не признан экстремистским и не запрещен, его нельзя интерпретировать только как символ протеста. В этой ситуации произошло лишь «совпадение, а не массовая акция». Он пояснил, что женщина не снимала герб Литвы с багажника, чтобы не повредить покрытие автомобиля.

Также адвокат попросил в случае признания Марины Бурблис виновной не отправлять ее в тюрьму, так как ей нужно помогать пациентам с COVID-19.

Судья Владимир Царыков признал врача виновной и оштрафовал на 50 базовых величин (1450 рублей). Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в областном суде.

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  1. ВоВа

    С приговором согласен.

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