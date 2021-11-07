До 2025 года планируется реконструкция трассы М8 от Орши до Витебска и обход Витебска

В Беларуси в этом году предстоит ввести в эксплуатацию всего 30 километров республиканских дорог. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

«В общей сложности предстоит ввести в эксплуатацию около 30 километров республиканских дорог. А до 2025 года у нас план – 485 километров реконструкции основных дорог. Это дорога до Борисова, М8 от Орши до Витебска, обход Могилева, обход Витебска«, — заявил Авраменко.