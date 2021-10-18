К Республиканской туберкулезной больнице «Сосновка» проложена асфальтная дорога протяженностью 330 метров

В деревне Сосновка Витебского района проведено долгожданное асфальтирование участка дороги протяженностью 330 метров. Чиновники считают это своим большим достиженим. У «детища» оказалось сразу несколько «отцов».

Данная дорога по улице Кольцевой ведет к Республиканской туберкулезной больнице «Сосновка». Для местных жителей это настоящее событие, ведь во время весенней и осенней распутиц здесь было ни пройти.

Много лет жители деревни Сосновка обращались в органы власти с просьбой оказать содействие в ремонте дорожного покрытия по улице Кольцевой. Это довольно оживленная дорога, за годы эксплуатации полотно разрушилось, образовались ямы, которые со временем стали непреодолимым препятствием, пишет Pridvinje.

— Еще совсем недавно этот участок дороги был настоящим препятствием для нас, людей старшего поколения, — делится местный житель Дмитрий Владимирович. — Пока дойдешь до магазина или почты, можно было упасть, особенно зимой, а для водителей авто передвижение вовсе напоминало катание на американских горках. Теперь я подумываю о приобретении электросамоката.

Надо отметить, что с отремонтированной дорогой на данной улице обновили освещение: старые светильники поменяли на светодиодные, более экономичные и яркие. Этот участок дороги, кроме всего, имеет и особое социальное значение. Ранее власти не обращали на это внимание, несмотря на многочисленные просьбы людей помочь.