КГК: в Полоцком районе незаконно вырубали лес

Комитет госконтроля Витебской области выявил, что в Полоцком районе незаконно вырубали лес.

«По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020–2021 гг. в Поставском, Полоцком, Городокском и Дретунском лесхозах выявлены незаконные рубки леса и захламление отходами государственного лесного фонда, за что проверенным лесхозам придется возместить в доход государства более 1 млн рублей вреда, причиненного окружающей среде», – пишет пресс-служба КГК.

Кроме того, в комитете рассказали, что установили незаконное получение и использование с нарушением бюджетного законодательства бюджетных и приравненных к ним средств в сумме 75 тысяч руб.

«По результатам проверок взыскано в бюджет 422 тысяч рублей, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4 лесхоза и 40 работников на сумму 27 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела», – уточнили в КГК.

Белорусы возмущаются масштабными вырубками леса. «Реки мелеют, болота сохнут, колодцы пустые, а они все рубят!»