За 8 месяцев на дорогах Витебской области погибли 52 человека

ДТП
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За первые 8 месяцев этого года на дорогах Витебской области произошло 234 аварии в которых 52 человека погибли и 251 получили ранения.

По информации ГАИ, в сентябре произошло 20 аварий, 3 ДТП случились с опрокидыванием автомобиля, 3 аварии совершены по причине выезда на полосу встречного движения и нарушения правил обгона, 4 ДТП случились по причине наезда на препятствия и 3 аварии произошли с наездом на пешеходов. В результате ДТП  6 человек погибли, 16 ранены.

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