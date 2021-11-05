В Витебске горела квартира в многоэтажке по улице Чкалова. Спасены бабушка с внучкой

4 ноября в 10:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Чкалова в Витебске. Пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь» и другие подразделения МЧС города выехали незамедлительно.

– При подъезде к месту вызова нас встретили очевидцы пожара, махали руками, показывая, что квартира горит с обратной стороны дома, – рассказывает командир отделения ПАСО «Витязь» Андрей Менжинский. – Было принято решение установить автолестницу в окно горящей квартиры, протянуть рукавную линию и приступить к тушению пожара. Далее в составе звена газодымозащитной службы я и мои коллеги поднялись на девятый этаж. На площадке мы увидели пожилую женщину, хозяйку квартиры, которая, обнаружив загорание, вышла самостоятельно. Моё отделение приступило к ликвидации пожара. А второе отделение помогли спуститься женщине на шестой этаж и передали её медработникам ПАСО «Витязь».

– Мы приехали одновременно со своими коллегами из ПАСО «Витязь», – рассказывает начальник штаба ликвидации ЧС Витебского городского отдела по ЧС Валерий Венгер. – Я и начальник дежурной смены центра оперативного управления ПАСО «Витязь» Артем Валуйских поднялись на вышележащие этажи, чтобы помочь людям эвакуироваться из своих квартир. Тем временем к нам поднялся спасатель-химик-дозиметрист ПАСО «Витязь» Антон Фатеев, которому я поручил выводить девочку с бабушкой.

– Я одел на девочку маску, взял её на руки и спустил на шестой этаж, где передал медработникам, – рассказывает Антон Фатеев. – Опять поднялся в квартиру, одел маску на женщину и также помог ей спуститься вниз. Параллельно моими коллегами из других квартир по лестничным маршам были эвакуированы еще три человека.

Хозяйка квартиры после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с ожогами лица и рук (10% тела) доставлена в медицинское учреждение.

Работники МЧС пожар ликвидировали – в квартире в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.