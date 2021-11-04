В Чашникском районе легковушка столкнулась с трактором: пострадал ребенок

В районе деревни Большая Ольшанка водитель 1984 года рождения, находясь за рулем «Peugeot», при обгоне совершил попутное столкновение с трактором, сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.

В момент аварии на переднем пассажирском сидении сидел ребёнок водителя (девочка 2008 года рождения). В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.