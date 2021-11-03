Работник сельхозпредприятия в Орше, находясь под воздействием наркотических средств, совершил смертельное ДТП

В Орше работник одного из сельскохозяйственных предприятий, находясь под действием запрещенных веществ, совершил смертельное ДТП.

Оршанец, управляя автомобилем «Опель» на улице Молодежной, совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу.

Пострадавшая с тяжелейшими травмами была госпитализирована в больницу, где через восемь дней скончалась. В рамках расследования аварии стало известно, что в момент происшествия обвиняемый находился под воздействием наркотических средств. В этой связи он не смог адекватно оценить сложившуюся ситуацию, чтобы обеспечить безопасность движения.

За смертельное ДТП, совершенное под воздействием запрещенных веществ, мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, жителя Орши лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет.