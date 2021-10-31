В Витебске продано с молотка здание компрессорной комбината шелковых тканей

Витебский комбинат шелковых тканей Власть
Опубликовано

Еще одно банкротство в Витебске. Полным ходом распродается имущество Витебского комбината шелковых тканей.

Во время недавней поездки в Витебскую область Александр Лукашенко не посещал обанкротившееся предприятие. Не решился «наводить порядок»? Между тем, потерянные деньги государства никто не вернет. Коррумпированные чиновники не вспомнят об этом крахе в своих выступлениях.

Здание компрессорной Витебского комбината шелковых тканей продано на электронном аукционе почти за Br125 тыс., что примерно в 7 раз превысило начальную цену лота, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Единый государственный реестр сведений о банкротстве, пишет БелТА.

Распродажа имущества Витебского комбината шелковых тканей организована на электронной торговой площадке ipmtorgi.by при ликвидации предприятия для расчета с кредиторами. В состав лота включено одноэтажное кирпичное здание площадью 380,7 кв.м, возведенное в 1972 году (физический износ — 59%), с двумя пристройками и объектами инженерной инфраструктуры. На недвижимость зарегистрировались пять участников. Претендентам пришлось сделать 112 ставок, чтобы выявить победителя.

В связи с банкротством ликвидируется Миорская ПМК-55

Специализированное здание расположено на берегу реки Западная Двина, вблизи Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря, на территории которого в середине 1950-х годов создавался Витебский комбинат шелковых тканей. Основанная в XIV-XV веках обитель была закрыта в 1920 году. С тех пор, как в ноябре 2000 года решением Святого синода Белорусской православной церкви монастырь восстановлен, актуален вопрос о передаче производственных построек под нужды обители. Корпуса комбината окружают территорию монастыря, как бы прижимая его к реке.

Торги по компрессорной стали первым результативным аукционом по продаже недвижимости комбината после его выхода из санации и открытия ликвидационного производства в июле 2021 года. Активно распродается оборудование банкрота. Например, в сентябре покупатель из Ивановской области России приобрел сразу почти 60 ткацких станков и свыше 20 единиц другого оборудования на более чем Br110 тыс.

На 19 ноября назначен второй повторный аукцион по продаже четырехэтажного производственного корпуса с цокольным этажом и инженерными коммуникациями площадью 14,1 тыс. кв.м. Здание разделено на семь изолированных помещений разного назначения размером от 92,6 кв.м до почти 3 тыс. кв.м. Для обслуживания капитальных строений выделен земельный участок, который будет предоставлен в общую долевую аренду. В лот включено около 20 единиц оборудования, в том числе грузовой лифт и система видеонаблюдения. Потенциальному покупателю достанется и доска почета из керамзитной плиты и озеленение, включая «виноград девичий».

Витебский комбинат шелковых тканей образован в середине 50-х годов прошлого века. В 2000 году на базе имущественного комплекса комбината создано одноименное ОАО. Предприятие выпускало в том числе подкладочные, плащевые (для специальной и форменной одежды), технические ткани, ткани специального назначения с экранирующими свойствами.

Производство по делу о банкротстве ОАО «ВКШТ» возбудил экономический суд Витебской области в феврале 2015 года по инициативе самого должника. В декабре 2015 года была начата санация сроком (с учетом продления) до 23 июня 2022 года. В июле 2021-го на основании поступивших в суд ходатайства собрания кредиторов акционерного общества и позиции концерна «Беллегпром» решено открыть в отношении должника ликвидационное производство, которое должно быть завершено до 15 апреля 2022 года.

Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

 

банкротство Витебская область Витебский комбинат шелковых тканей ВКШТ
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by