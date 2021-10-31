В Витебске представили маляванки из 14 районов области

В выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества открыли литературно-художественную экспозицию «Легенды, паданні і казкі ў маляваных дыванах Віцебскага Паазер’я«. Она подготовлена совместно с Государственным музеем истории беларуской литературы по проекту «Регионы», сообщили в центре народного творчества. В экспозиции представлена коллекция расписных ковров мастеров из 14 районов Витебской области, пишет БелТА.
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В феврале этого года выставка экспонировалась в Минске, в августе — в Дубровно. «Экспозиция показывает синтез таких искусств, как литература (фольклор) и изобразительное искусство. Расписные ковры на Витебщине начали возрождаться в 1980-х годах. Культурные учреждения области целенаправленно проводят работу по изучению, возрождению и популяризации этого искусства. Каждое произведение — воплощение произведений фольклорного литературного наследия Беларуси, легенд, преданий и сказок Витебщины«, — рассказали в областном методическом центре народного творчества.
Маляванки — широкоформатные изображения, выполненные красками домашнего приготовления на текстильной поверхности. Декоративное искусство живописи на холсте на Витебщине активно развивалось в 1920-1960 годы. Сегодня оно признано важной частью национального культурного наследия Беларуси. Среди наиболее известных художников, работавших в этой технике, — Язеп Дроздович. Маляванки включены в Государственный список историко-культурных ценностей.
Выставку можно посетить до 24 ноября.
Фото носит иллюстративный характер
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