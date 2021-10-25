В Витебске открылась выставка «Беларуский взгляд Даугавпилса»

беларуские корни

22 октября в концертном зале «Витебск» состоялось торжественное открытие выставки «Беларуский взгляд Даугавпилса» фотохудожника Эдуарда Литвиновского.

Автор родился в Даугавпилсе, но имеет беларуские корни.

“Идея заключалась в том, чтобы объединить беларусов, проживающих в Латгалии, в одной фотосессии. Придумать и найти каждому совершенно разные локации для снимка, создать образы, наиболее полно раскрывающие характер моделей, показать богатство и разнообразие беларуского национального костюма, отобразить завораживающие виды Даугавпилса и его окрестностей”, – сообщила руководитель центра Жанна Романовская.

В Даугавпилсе сегодня проживает много беларусов, которые сохраняют матчыну мову и национальные традиции. Более 30 лет в Латвии работает беларуское культурно-просветительское общество “Уздым”.

Первые съемки для выставки состоялись в январе. В основном фото сделаны на фоне деревенских пейзажей и городской среды в разное время года. В экспозиции представлены герои как в собственных костюмах, так и взятых из коллекции центра.

“В “Беларуском взгляде Даугавпилса” столько положительных эмоций, столько любви к своей родине. Представленные в экспозиции работы дарят радость встречи с нашими соотечественниками, которые нашли в Латвии свой второй дом”, – отметил генеральный директор Центра культуры “Витебск” Глеб Лапицкий. Выставка будет работать до 12 ноября. Далее будет отправлена в белорусскую столицу. Вход свободный.

Фото: «Витебские вести»