У жителя Витебска изъяли более 340 г марихуаны

Витебчанина задержали правоохранители за хранение более 340 г каннабиса — опасного наркотического средства. Об этом корреспонденту «Витебского Курьера» сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В поле зрения сотрудников по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска попал неоднократно судимый неработающий 51-летний местный житель. Мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков.

Во время осмотра у витеблянина правоохранители обнаружили и изъяли более 340 г марихуаны, курительные приспособления.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования, сообщили в УВД Витебского облисполкома.