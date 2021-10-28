Столичный наркоконтроль пресек крупный канал поставки марихуаны в Беларусь. Об этом сообщили в МВД.

Оптовиками оказались жители Витебской области 20 и 25 лет. Молодые люди приобрели на территории России 3 кг марихуаны. Товар раскладывали меньшими партиями на территории Минского района для мелкооптовых дилеров.

С поличным, в момент изъятия наркотика из тайников, задержаны еще четверо — семейная пара из Бреста (27 и 28 лет), а также 28-летний минчанин и 17-летний житель Минской области. Помимо марихуаны у них при себе имелись мефедрон и альфа-PVP, пишет БелТА.

Все наркодилеры являлись звеньями одной преступной цепи.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.