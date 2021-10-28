«Витебские ковры» увеличивают кредитные обязательства на 1,5 млн долларов

ОАО «Витебские ковры» выпустило токены на 1,5 млн долларов. Они введены в обращение на белоаруской площадке finstore.by. Эмитировано 30 тыс токенов номиналом 50 долларов каждый. Процентный доход по ним объявлен в 10,1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба «Беллегпрома».

Отметим, что компния ОАО «Витебские ковры» не имеет кредитного рейтинга. На данный момент кредитный рейтинг есть только у семи беларуских компаний, облигации или токены которых торгуются на открытом рынке.

По стандартам международных аудиторских агентств кредитный рейтинг компаний и банков внутри страны не может быть выше кредитного рейтинга самой страны. Поэтому даже самые успешные беларуские компании и банки разделяют общестрановой риск и вынуждены оцениваться на этом уровне.

При этом все беларуские компании имеющие кредитный рейтинг характеризуется слабым уровнем кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости. Компании, не имеющие кредитного рейтинга по определению являются ненадежными и финансово неустойчивыми. Инвестирование в такие активы крайне рискованно.

ОАО «Витебские ковры» в прошлом году приобрело имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста». В связи с этим выручка «Витебских ковров» в прошлом году составила суммарно 121,2 млн рублей. Согласно официальным данным, чистая прибыль объединения составила 4,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам на конец прошлого года составляли 16,77 млн рублей. Другими словами, предприятие в настоящий момент не закредитовано, если верить официальной статистической отчетности.