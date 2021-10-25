В январе пройдет международный фестиваль «Арт-парад в Витебске»

С 7 по 9 января 2022 года в Витебске состоится III Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске». Об этом рассказали представители Центра культуры «Витебск».

По словам организаторов, в связи с пандемией, в этом году фестиваль пройдет в двух форматах: в концертных залах Витебска и на платформе YouTube.

Напомним, что в прошлом году мероприятие собрало более 600 участников из 26 стран мира и проходило онлайн.

Организаторы отмечают, что творческие состязания онлайн и оффлайн разделены на несколько категорий: «Вокал», «Инструментальная музыка», «Хореография»,«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла». Впервые в конкурсе появится номинация – «Оригинальный жанр». Она включает цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театры моды, теней, пародию, световое шоу и другое.

В рамках проекта «Арт-парад» участники смогут посетить мастер-классы от педагогов и членов жюри, обменяться опытом и найти новых друзей. В конкурсной программе могут принять участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет и старше. Заявки принимаются по электронный адрес: artparad.vitebsk@gmail.сom до 20 декабря 2021 года.