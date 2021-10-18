Витебские таможенники не впустили в Беларусь из России три тонны продуктов питания без документов

Сотрудники Витебской таможни при проведении специального мероприятия в Дубровенском районе приостановили движение грузового транспортного средства IVECO, в котором незаконно перемещалось три тонны кондитерских изделий, орехов, рыбной и молочной продукции. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал «Витебский Курьер», накануне сухое молоко беларуского ОАО «Милкавита» не впустили в Россию.

Товар, на который отсутствовали какие-либо сопроводительные документы, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребителя ветеринарный сертификат, направлялся в Беларусь из Российской Федерации.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает для перевозчика (юридическое лицо) наложение штрафа в размере до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, для водителя (физическое лицо) наложение штрафа в размередо тридцати базовых величин.