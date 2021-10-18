Сухое молоко ОАО «Милкавита» не впустили в Россию

На российско-беларуской границе партия молочной продукции ОАО «Милкавита» не прошла ветеринарный контроль. Россельхознадзор не впустил 650 кг молока на территори Российской Федерации.
В деревне Долосцы Псковской области был задержано 650 кг обезжиренного сухого молока без документов. Продукция произведённая беларуским предприятием ОАО «Милкавита» перевозилась из Минска в Москву через территорию Витебской области.
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В ведомстве отметили, что перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.
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