Сухое молоко ОАО «Милкавита» не впустили в Россию

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На российско-беларуской границе партия молочной продукции ОАО «Милкавита» не прошла ветеринарный контроль. Россельхознадзор не впустил 650 кг молока на территори Российской Федерации.

Сухое молоко ОАО «Милкавита» не впустили в Россию

В деревне Долосцы Псковской области был задержано 650 кг обезжиренного сухого молока без документов. Продукция произведённая беларуским предприятием ОАО «Милкавита» перевозилась из Минска в Москву через территорию Витебской области.

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Сухое молоко ОАО «Милкавита» не впустили в Россию

В ведомстве отметили, что перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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