1 октября на границе с Беларусью польские пограничники пресекли 601 попытку нелегального перехода. 29 человек смогли проникнуть на территорию Польши, где были задержаны. Об этом сообщает Польская пограничная служба. Там образом, все больше мигрантов оседает в Беларуси. При этом резко увеличивается количество нарушителей беларуско-польской государственной границы. Беларуские власти о сообщении тысяч уголовных дел не сообщают. Концентрация потенциально опасных «новых беларусов» продолжается как на границе, так и в городах Беларуси. Толпы неуправляемых людей неславянской внешности стремительно наводняют страну.

Задержаны 23 гражданина Ирака, 3 гражданина Ирана, 2 гражданина Анголы и 1 гражданин Конго.

Сообщается, что польские силовики задержали двух украинцев, двух сирийцев и одного молдованина за «содействие нелегальной миграции».