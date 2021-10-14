В Витебской области ликвидируют непригодные пестициды

В 17 районах как наследие прошлых десятилетий накопилось более 500 тонн непригодных или запрещенных к применению пестицидов. Некоторые из них относятся к стойким органическим загрязнителям, преимущественно ДДТ и гексахлорциклогексан. Часть из них образовалась у сельскохозяйственных предприятий из-за истечения срока годности агрохимикатов, пишут «Витебские Вести».

Партия непригодных пестицидов отправилась в Германию 14 октября со склада ОАО «Шарковщинский агротехсервис». До конца октября 12 организаций Витебской области будут освобождены от необходимости дальнейшего хранения непригодных агрохимиатов.

Ожидается, что вывоз непригодных пестицидов с предприятий Витебской области на экологически безопасное уничтожение будет проведен в 2022 году.