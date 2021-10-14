Суд Глубокского района приговорил к семи годам колонии сбежавшего с полигона солдата

Армия
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Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего солдата Александра Караткевича, который в апреле сбежал с полигона и скрывался от правоохранителей, пишет БелТА.

Молодой человек свою вину признал частично.

Как сообщалось, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул полигон в Брестской области: он угнал грузовик, при нем был автомат. Парень собирался навестить свою мать в Витебской области. Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. Парень скрылся в лесу около деревни Сорочино.

4 апреля около 20.00 к «правоохранителям» обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата. На место прибыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии усиленного режима. Молодой человек свою вину признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

В розыск объявлен 19-летний уроженец Россон, угнавший грузовик и сбежавший с полигона

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