КГБ и МВД смогут без суда признавать группы людей экстремистскими формированиями

Теперь сотрудники МВД и КГБ могут назвать «экстремистскими» любые группы людей без суда.
Такая информация содержится в опубликованом тексте постановления совмина № 575. Того самого, на которое сослался телеграм-канале «ГУБОП» в своём анонсе уголовных сроков за подписку на «экстремистские» каналы и чаты.
Теперь в список экстремистов можно будет попасть не только по решению суда, но по решению МВД и КГБ.
Эти структуры смогут выносить решения о признании «группы граждан экстремистским формированием» и запрете деятельности такой группы.
Перечень причастных к экстремизму будет вести МВД. Ведомство обязано пополнять список в тот же день, когда информация поступит из суда или КГБ (или самого МВД). И оперативно, в трёхдневный срок, обновлять «экстремистскую» базу на своём сайте.
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Напрямую об уголовной ответственности для подписчиков запрещённых телеграм-каналов (в случае, если МВД или КГБ признает их «экстремистскими формированиями») ничего не сказано. Вероятно, юристы скоро смогут прояснить этот вопрос.
Постановление вступило в силу после опубликования.
Напомним, канал ГУБОП утверждает, что «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т. ч. в мессенджерах и социальных сетях» будут признаны экстремистскими формированиями. Подписчики «незаконных» каналов и чатов якобы будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 361-1 УК («Создание экстремистского формирования либо участие в нём»). Осуждённых по этой статье могут лишить свободы от 3 до 7 лет.
Слух уже привёл к массовому оттоку подписчиков из беларуских новостных каналов — даже не признанных «экстремистскими». Однако это едва ли изменит общую тенденцию: база «экстимистов» будет постоянно пополняться и расти.
Не сообщается, можно ли каким-то образом «перестать быть экстремистом«, если ранее гражданин был подписан на какие-то каналы. Также не сообщается будут ли органы продавать «индульгенции» тем гражданам, которые для своего спокойствия хотели бы иметь официальный документ властей.
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