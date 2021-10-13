11 практических советов как не стать жертвой мошенников

На сегодняшний день злоумышленники продолжают придумывать различные способы хищений денежных средств, а граждане во многих случаях проявляют излишнюю доверчивость и невнимательность. Чтобы уберечь себя от киперпреступников, следователи в очередной раз рекомендуют:

если вам пришло сообщение о том, что вы выиграли приз, участвуя в конкурсе (но вы не участвовали ни в каком конкурсе) – не переходите по сомнительным ссылкам, не указывайте свои логин и пароль от персональных страниц в социальных сетях; если к вам в социальных сетях со страниц ваших знакомых обратились с просьбой о помощи в переводе денежных средств с использованием вашей платежной банковской карты – будьте внимательны! Изначально убедитесь, что ваш знакомый действительно нуждается в помощи (перезвоните этому человеку, задайте собеседнику такой вопрос, ответ на который будете знать только вы). Эти действия необходимы для того, чтобы убедиться, что «аккаунт» (страница) вашего знакомого человека не взломан и он действительно нуждается в помощи; при обнаружении платежной банковской карты не публикуйте их фотографии с реквизитами в социальных сетях (этим могут воспользоваться злоумышленники), отнесите найденную карту в банк; не сообщайте пин-коды от платежных банковских карт третьим лицам; постарайтесь не использовать WI-FI в общественных местах для входа в приложения интернет-банкинга и оплаты каких-либо услуг в сети Интернет (этим могут воспользоваться злоумышленники); если вам пришло сообщение о необходимости уплаты штрафа за совершенный просмотр какого-либо видеофайла или сайта от имени правоохранителей – не переводите денежные средства. Изначально стоит обратиться в правоохранительные органы и уточнить, действительно ли это так; используйте сложные пароли и не сохраняйте их в браузерах; не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подозрительные письма и вложения к ним; не передавайте данные платежной банковской карты, в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, лицам, представляющимися сотрудниками банка. У сотрудников банка нет необходимости звонить с просьбой сверить данные и пароли ваших платежных банковских карт; осуществляйте оплату в интернете только на проверенных ресурсах; помните, что сотрудники банков и правоохранители никогда не будут звонить с просьбой оформить кредит и перевести деньги, а также уточнять в ходе телефонного разговора данные ваших платежных банковских карт или паспортные данные.

Следователи призывают граждан к проявлению бдительности и осмотрительности. Поделитесь данной информации со своими друзьями, родными и близкими.