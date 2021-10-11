В Полоцке под колёса легковушки попал пешеход, он в больнице

Днём 11 октября 38-летний водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 59-летнего пешехода.

ДТП случилось во дворе дома №49 по улице Зыгина. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально бдительными, двигаясь по дворовым территориям. Там отметили, что из-за стоящих автомобилей возможно внезапное появление пешеходов, в том числе маленьких детей. Водители должны двигаться медленно, чтобы иметь возможность вовремя затормозить. Во время управления транспортным средством нельзя отвлекаться на посторонние объекты.