Где в Оршанском районе в октябре пройдут осенние ярмарки

В Оршанском районе пройдут осенние ярмарки. Посетителям в широком ассортименте представят плодоовощную и сельскохозяйственную продукцию, картофель, продовольственные товары, продукцию предприятий общепита, рыбные товары.

График ярмарок в октябре 2021 года

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 октября с 9:00 до 15:00 в Орше на улицах Народная и 60 лет БССР (территория государственного предприятия «Рынок услуг»).

10 октября (воскресенье) с 10:00 до 14:00 в Болбасово на Грицевца возле «Дома культуры».

16 октября (суббота) с 9:00 до 15:00 в Барани на Заречной около рынка ОАО «Орша-Сервис».

23 октября (суббота) с 10:00 до 15:00 в Орше на площади Коллегиума иезуитов.