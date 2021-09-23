В Витебской области пройдут ярмарки вакансий

Витебск
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Электронные ярмарки вакансий организуют до конца сентября в Витебске, Новополоцке, Толочинском, Чашникском и Полоцком районах. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by. Начало ярмарок вакансий в 10.00.

В Витебске ярмарку организуют 23 сентября. Более 60 вакансий предложат компания «Марко», городская больница скорой медицинской помощи, ОАО «Керамика», Витебский областной кардиологический диспансер. В Толочинском районе мероприятие состоится 24 сентября, Чашникском — 28 сентября, Новополоцке и Полоцком районе 29 и 30 сентября соответственно, передает БелТА.

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда. Также можно будет задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Сегодня в Витебске состоится электронная ярмарка вакансий (136 вакансий). Каких специалистов ищут работодатели?

 

 

 

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