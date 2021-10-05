Погода в Беларуси: сухо, солнечно и без осадков

Во вторник, 5 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, днем по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — от плюс 11 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу, сообщает пресс-служба Белгидромета.

В среду, 6 октября, также будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами, преимущественно по западу, сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем — 12-17 градусов тепла.

В четверг, 7 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, ночью по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по востоку ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.

В пятницу — воскресенье, 8-10 октября, также будет без осадков. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами прогнозируется 1-5 градусов выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла.