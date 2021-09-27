«Помилованная» медсестра из Витебска рассказала правду о своем заключении

22-летняя политзаключенная медсестра из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам заключения, вошла в число тринадцати «помилованных» Лукашенко.

Помилованная указом Лукашенко медсестра из Витебска Юлия Кашеверова уже на свободе. Жертва режима записала видеообращение. В обращении она благодарит всех за поддержку и солидарность.

Юлия провела в заключении 11 месяцев. Срок в 1,5 года колонии ей дали за снятую маску с человека без опознавательных знаков и удар по бусику. Пострадавших, естественно, не было. Прокурор Владимир Лобацкий попросил для медсестры 6 лет колонии.

Сама Юлия рассказывала в суде, что хотела оказать медицинскую помощь парню, который упал, убегая от ОМОН. Когда сделать это не получилось, «нахлынули эмоции, ударила по машине».

«Во время прений на суде, когда для меня запросили 6 лет, это не умещалось у меня голове. Почему такой срок? Но даже когда мне дали 1,5 года, у меня земля из-под ног ушла. Это не описать словами — за такое действие полтора года в плечи! Это очень тяжело [осознать]. Конечно, сейчас люди получают больше, но и мой срок — это тоже очень много. За это время многое можно сделать», — сказала Юлия в интервью.

Она также сообщила, что «политическим нельзя посещать ни клубы, ни церковь, ни спортзал, ни место учебы».

До ареста Кашеверова работала медсестрой в 103 бригады из Витебска. Напомним, что данная воинская часть принимала участие в подавлении мирных акций протеста после выборов 2020 года, чем навсегда запятнала честь «голубых беретов». Во всей бригаде нашелся только один настоящий защитник народа — Юлия Кашеверова. Она с честью следовала девизу «никто кроме нас!«, пытаясь защитить свой народ и его выбор.

А когда безвинную девушку судили и посадили в неволю, не нашлось ни одного защитника, который бы порвал свою тельняшку на груди, хотя бы в знак протеста, раз ни на что другое «береты» не годны.

Кто-то скажет, что армия вне политики. Конечно же нет. Армия в центре мерзкой политики режима! Сегодня армия и прочие силовые ведомства — это инструмент политики подавления гражданского населения, поддержка оккупационной администрации. Про то, как «десантники» 103-й отражают мифические вторжения натовских танков, им в свое время придется рассказывать в Гаагском трибунале. Придется рассказать и про то, как отдали на растерзание свою Юлию Кашеверову и тысячи беларуских женщин, защищавших свою Родину.