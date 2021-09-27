«Помилованная» медсестра из Витебска рассказала правду о своем заключении

22-летняя политзаключенная медсестра из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам заключения, вошла в число тринадцати «помилованных» Лукашенко.
Помилованная указом Лукашенко медсестра из Витебска Юлия Кашеверова уже на свободе. Жертва режима записала видеообращение. В обращении она благодарит всех за поддержку и солидарность.
Юлия провела в заключении 11 месяцев. Срок в 1,5 года колонии ей дали за снятую маску с человека без опознавательных знаков и удар по бусику. Пострадавших, естественно, не было. Прокурор Владимир Лобацкий попросил для медсестры 6 лет колонии.
Сама Юлия рассказывала в суде, что хотела оказать медицинскую помощь парню, который упал, убегая от ОМОН. Когда сделать это не получилось, «нахлынули эмоции, ударила по машине».
«Во время прений на суде, когда для меня запросили 6 лет, это не умещалось у меня голове. Почему такой срок? Но даже когда мне дали 1,5 года, у меня земля из-под ног ушла. Это не описать словами — за такое действие полтора года в плечи! Это очень тяжело [осознать]. Конечно, сейчас люди получают больше, но и мой срок — это тоже очень много. За это время многое можно сделать», — сказала Юлия в интервью.
Она также сообщила, что «политическим нельзя посещать ни клубы, ни церковь, ни спортзал, ни место учебы».
До ареста Кашеверова работала медсестрой в 103 бригады из Витебска. Напомним, что данная воинская часть принимала участие в подавлении мирных акций протеста после выборов 2020 года, чем навсегда запятнала честь «голубых беретов». Во всей бригаде нашелся только один настоящий защитник народа — Юлия Кашеверова. Она с честью следовала девизу «никто кроме нас!«, пытаясь защитить свой народ и его выбор.
А когда безвинную девушку судили и посадили в неволю, не нашлось ни одного защитника, который бы порвал свою тельняшку на груди, хотя бы в знак протеста, раз ни на что другое «береты» не годны.
Кто-то скажет, что армия вне политики. Конечно же нет. Армия в центре мерзкой политики режима! Сегодня армия и прочие силовые ведомства — это инструмент политики подавления гражданского населения, поддержка оккупационной администрации. Про то, как «десантники» 103-й отражают мифические вторжения натовских танков, им в свое время придется рассказывать в Гаагском трибунале. Придется рассказать и про то, как отдали на растерзание свою Юлию Кашеверову и тысячи беларуских женщин, защищавших свою Родину.
Не боитесь господа правдолюбцы, что после этого памфлета вашу редакцию разнесут в клочья? Не надо трогать десантников и их честь, и тем более грозить Гаагой. Чревато последствиями.
А вы нас не пугайте!
Может донос еще напишете?
Из-за таких вся Беларусь живет в страхе перед новыми репрессиями (к сожалению, неизбежными).
Но больше всех боятся те, которые с дубинками, оружием и в погонах. Их, безусловно, ждет трибунал, лишение всех благ и общественное порицание. А многих ждут сроки. Гаагский ли или суровый беларуский трибунал… Для них же лучше Гаагский.
Обиженных десантников защищаете? Но их больше нет. Они обесчестили себя, когда не встали на защиту народа и безропотно приняли сторону незаконнорожденного и незаконно воцарившегося.
Говорят, десантников уважают не за то, что они не боятся, а за то, что они боятся, но делают. Сегодня мужественные беларусы (без беретов, погонов, без оружия) рискуют здоровьем, имуществом, карьерой, свободой и даже жизнью ради своей Родины. Десантникам такое и не снилось! Военные забились под веник. Если раньше десантники считали себя героями, преодолевающими страх, то сегодня они изменили своему народу и своим же принципам. Они проиграли в борьбе со страхом. И это, к сожалению, навсегда. С прискорбием отмечаем, что долгие годы мы в них ошибались. Они оказались не теми, кем казались.
Хочется надеяться, что мы ошибемся в них сегодня, что они вернут себе честь и уважение народа. Но интуиция говорит: предатель снова предаст, трус опять струсит. Единожды изменивший, кто тебе поверит?
Вам с таким пафосом надо по вархаммеру книжки писать. Там оно выглядит уместно а не вызывает только ржач, как здесь. Да и денег наверняка побольше в Games Workshop заплатят.
Продолжайте жить в фэнтезийном мире.
Здесь пишут про реальность.
Да не собираюсь я вас пугать и писать донос. Они и сами вас найдут. Это ж сколько злобы и ненависти надо иметь к собственной стране, что бы все эту грязь транслировать в сеть. Это уже похоже на агонию сгорающего в аду змагара, не может укусить, но ещё может лаять, как дворовая собачонка. Успокойтесь господа, вы уже проиграли, народ уже разобрался, какой свободы и перемен вы хотели. И не надо здесь про мужественных белорусов без беретов и т.д. Все они трусы и подонки разбежались по всему миру от страха заслуженного наказания и теперь только слышен лай со всех строн света. Я вот только не понимаю, почему это Мининформ до сих пор не прикрыл вашу паршивую лавочку.
т.е ,когда она просила о помиловании, она просто спасала свою шкуру?она не герой ВДВ,а позор.и совершенно верно,что никто не рвал тельняшку.писатель далек от девиза»Никто кроме на!».его достойны достойные.а медсестра и вы,автор,просто предатели и подстрекатели.
Из всей бригады Юлия Кашеверова оказалась единственным, кто проявил гражданскую позицию и мужество. За это ее покарали.
Ее сослуживцы промолчали.
Помилование — фикция, как и приговор.
Юлия была абсолютно чиста перед законом и остается таковой.
Аххахахаха, какой слог! Какая патетика! Только поменять чуток имена и фамилии — и можно на БТ сюжет пускать, впишется как родной, никто не отличит от редакторского. Да и в газете «Правда» лет 50 назад автор бы не потерялся. Жаль не вошло каноничное «отрубить хищные щупальца ястребам узурпатора», но и без того на месяцок мне здоровым смехом жизщнь продлили.
А Вам ближе пофигизм, крайняя форма беспомощности?
События реальны конечно, но знаете, есть такой тип юмора который прговаривается со звериной серьёзностью лица и именно в этой серьёзности весь смех. Вот тут именно такой случай. То есть вроде как трагедия, но читается как стенограмма выступления Задорнова, тот был мастер именно такого жанра.