В рамках мероприятий по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта «Витебскоблавтотранс» предлагает изменить ряд автобусных маршрутов в Витебске. До 1 октября горожане могут высказаться за или против этих изменений, сообщается на сайте «Витебскоблавтотранс».

Изменения в схеме движения автобусов по следующим маршрутам предлагаются такие:

маршрут №3, №11 при движении с ул. Зеленогурской: Бешенковичское шоссе — ОАО «Витебский мясокомбинат» — ул.Заречная — ул. 2-я Прибережная — 24 -я СШ, т.е. движение автобусов осуществлять с заездом на остановочный пункт «Мясокомбинат» в прямом и обратном направлениях.

при движении с ул. Зеленогурской: Бешенковичское шоссе — ОАО «Витебский мясокомбинат» — ул.Заречная — ул. 2-я Прибережная — 24 -я СШ, т.е. движение автобусов осуществлять с заездом на остановочный пункт «Мясокомбинат» в прямом и обратном направлениях. маршрут №20 при движении с ул.Новолуческой: Бешенковичское шоссе — ОАО «Витебский мясокомбинат» — ул.Заречная — ул. 2-я Прибережная — 24 -я СШ, т.е. движение автобусов осуществлять с заездом на остановочный пункт «Мясокомбинат» в прямом и обратном направлениях.

В оставшейся части Витебска схема движения этих маршрутов без изменений.

Движение автобуса маршрута №18 организовать по следующей схеме:

маршрут №18 — ул.8-я Совхозная — ул.Гагарина — (без Доватора) — ул.Ленина — пр-т Московский — ул. Короткевича — ул.Генерала Ивановского — ул.П.Бровки —пр-т Строителей — ул.Новооршанская — Областная больница (конечная).

Предложения и замечания принимаются по телефону: 22-80-65.