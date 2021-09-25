В Витебской области до 2025 года реконструируют и построят 12 коммунальных очистных сооружений

В Витебской области до конца пятилетки построят или реконструируют 12 коммунальных очистных сооружений, сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов.

«В Витебской области насчитывается 1360 озер, общая площадь зеркала которых составляет около 1 тыс. кв.км. Хороший и высший экологический статус присвоен 85% поверхностных вод объектов бассейна Западной Двины. Вместе с тем значительное антропогенное влияние испытывает главная речная артерия области на участках ниже городов Витебск, Новополоцк и Полоцк. Одним из основных факторов воздействия человека на водные объекты является сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. По программе «Чистая вода» на 2021-2025 годы предусмотрены реконструкция и строительство в области 12 коммунальных очистных сооружений УП «Витебскоблводоканал». Эти работы проведут в Браславском, Витебском, Глубокском, Полоцком, Миорском районах и городах Витебск и Орша», — отметил глава комитета.

Реализация госпрограммы по охране окружающей среды предусматривает модернизацию системы водоочистки, и в итоге индекс сброса недостаточно очищенных вод в водные объекты должен снизиться до 30% к уровню 2015 года. В Витебской области за последние годы были построены сети канализаций и новые коммуникации очистных сооружений в Верхнедвинске, Глубоком, Дисне, очистные сооружения в Шумилинском районе, Миорах, сооружения по очистке производственных и поверхностных сточных вод в Витебске и др. Планово проводится реконструкция таких сооружений в отдельных филиалах «Витебскоблводоканала».

Также Виктор Галанов рассказал, что с начала года инспекторы региональных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды выявили неэффективную работу 13 очистных сооружений, включая шесть коммунальных. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 52 тыс. куб.м, что превышает показатель 2020 года в 5 раз. «Витебскоблводоканалу» в этом году выдано 127 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, включая работу 66 очистных сооружений.