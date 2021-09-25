Российский сухогруз совершил столкновение с турекцким судном

Российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила береговая служба Турции.
«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», — передает ТАСС сообщение турецкого ведомства.
Отметим, что в субботу также произошел еще один инцидент с участием российского судна.
«Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы», — заключили в ведомстве.