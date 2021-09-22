Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ООН, что власти его страны по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины и не признают незаконную аннексию Крыма.

Об этом президент Турции заявил, выступая перед участниками 76-й Генассамблеи ООН.

Еще в октябре 2020 года Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле говорил, что Турция не признает и никогда не будет признавать «незаконную аннексию Крыма».

«Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем»,— заявил в ООН президент Турции (цитата по Anadolu).

Ранее турецкий МИД выпустил заявление, в котором говорится, что Анкара «по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма». В связи с этим недавно прошедшие выборы в Крыму «не имеют юридической силы» для Турции, уточнили в турецком МИДе.

Заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму негативно скажутся на отношениях двух стран, отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма.

Напомним, что Крым был незаконно отторгнут от Украины в результате масштабного военного вторжения армии России на полуостров. Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Украина считает Крым своей, временно оккупированной территорией. Все мировое сообщество поддерживает Украину в этом вопросе. Война Украины за независимость и территориальную целостность продолжается на Донбассе с 2014 года.