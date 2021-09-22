Исполнители заказного нападения задержаны под Витебском

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Витебские оперативники установили троих исполнителей заказного нападения на 45-летнего жителя агрогородка Ольгово. Ими оказались жители Витебска в возрасте от 32 до 35 лет.  При этом один из подельников уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой, сообщили в пресс-службе МВД.

Заказное нападение было совершено весной нынешнего года. По данным оперативников, несколько лет назад у потерпевшего случился конфликт с жителем Витебска (тот занимал деньги, но вернул не всю сумму). Чтобы давший взаймы не предъявлял больше претензий, должник решил его напугать. С этой целью он организовал нападение.

Нападавшие использовали слезоточивый газ и металлическую дубинку, для конспирации надели балаклавы.

«Выполнив заказ, исполнители уничтожили одежду и выбросили орудия преступления (правоохранители нашли дубинку в канализационном колодце)», — отметили в МВД.

За выполненную «работу» фигуранты получили гонорар.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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