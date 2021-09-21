У Лукашенко «заглох вопрос» с передачей полномочий. Конституцию еще не писали

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Заседание для обсуждения Конституции намечено на 28 сентября. Однако Конституцию еще не написали. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании с Совмином. Фрагмент его выступления опубликовал официальный телеграм-канал «Пул Первого».

Внезапно Лукашенко вспомнил, что обещал передать часть полномочий президента другим органам власти. По его словам, «Вопрос заглох» не по его вине, а из-за нерадивых исполнителей в Администрации президента.

«Обязательно на этом совещании нам надо рассмотреть полномочия президента и передачу [полномочий]», — сказал Лукашенко.

«Заглох вопрос! Сделали несколько шагов — и успокоились! Передача полномочий президента — чтобы не нарушая конституцию это сделать — передача полномочий правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы с вами говорили», — отметил Лукашенко.

Вспомнил Лукашенко и про давнее обещание обсудить с обществом изменения в Конституцию. Однако  теперь он считает, что Конституцию нужно обсуждать не в широких слоях общества. Сегодня он дал своим указание создать «небольшую группу» для доработки Конституции и обсудить ее среди своих.

«Ну и проект Конституции. Мы в ближайшее время обсудим его. В целом с комиссией я хочу встретиться, после того как они закончили сами у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Думаю, может, не в пятницу нам вернуться к обсуждению, а в следующий вторник провести заседание Конституционной комиссии с участием президента», — сказал Лукашенко.

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