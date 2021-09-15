Паралимпийцу из Орши Алексею Талаю подарили коляску на электроприводе

Известный паралимпиец из Орши, рекордсмен мира и Европы по плаванию, многократный чемпион Беларуси, член национальной команды страны по инваспорту Алексей Талай получил в подарок от давнего друга из Японии Эйчи Курабаяши коляску на электроприводе.

По словам Алексея, Эйчи входит в команду волонтеров, которая помогает возвращаться к жизни людям, ставшими инвалидами. Сам Алексей также, пережив страшную трагедию в жизни, когда в 16 лет он подорвался на мине, пролежавшей в земле с войны, оставшись без рук и ног, много помогает людям, которые стали инвалидами.

При этом стоит отметить, что в 2021 году на Паралимпиаде в Токио на дистанции 50 брассом он занял 7 место, установив рекорд Паралимпиады на этой дистанции в группе SB-1 (1 мин. 23,16 сек). 38-летний Алексей на собственном примере доказал, что человек благодаря силе воли и вере в себя способен почти на невозможное.