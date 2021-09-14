В Витебской области за сутки произошло пять пожаров

13 сентября 2021 года в населенных пунктах Витебской области произошло 5 пожаров, на которых повреждены 3 строения, 1 единица техники. Пострадавщих нет. Причины пожаров устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области.

Ночью в 03:41 поступило сообщение о пожаре дома в г.п. Коханово Толочинского района. В результате пожара в доме повреждены, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Утром 09:57 поступило сообщение о пожаре сарая в д. Кохановичи Верхнедвинского района. В результате пожара в сарае повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Днем в 13:05 поступило сообщение о пожаре автомобиля по ул. Молодежной в д. Ситьково-2 Миорского района. В результате пожара в автомобиле повреждены двигатель и салон.

В 13:21 поступило сообщение о пожаре дома в д. Слободка Бешенковичского района. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

В 20:22 поступило сообщение пожаре квартиры по ул. Молодежной в г. Новополоцке. В результате пожара в кухне повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС.