Пожар в Поставском районе унес жизнь 58-летнего мужчины

В агрогородке Андроны Поставского района горел вагончик, автомобиль и ангар по ул. Центральной. Происшествие произошло 5 сентября около двух часов ночи, сообщает сайт Витебского областного управления МЧС.

По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение вагончика, автомобиля «Опель-Астра» и частично кровли ангара, расположенных на территории ОАО «Курополье-агро».

В ходе тушения пожара работниками МЧС в вагончике на полу обнаружен труп 58-летнего мужчины.

В результате пожара уничтожен вагончик, в автомобиле уничтожен салон, в ангаре повреждена кровля.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.