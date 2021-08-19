В Толочинском районе в результате пожара погиб курильщик

Утром 17 августа в деревне Загородье Толочинского района курильщик не потушил сигарету и устроил пожар в собственном доме. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия в жилище наблюдалось сильное задымление. Входная дверь была открыта. Обследовав комнаты дома, спасатели увидели лежащего на кровати хозяина, он был в сознании.

69-летний мужчина был госпитализирован с диагнозом общие ожоги 3-ей степени. Позже врачи констатировали смерть пенсионера.

Фото УМЧС по Витебской области.