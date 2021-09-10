Директора витебской школы, возглавлявшего честную избирательную комиссию, уволили

Директор Витебской школы №44 Сергей Питаленко был уволен. На президентских выборах 2020 года он был председателем избирательной комиссии, которую администрация района склоняла к переделке протокола.
«Меня уволили полтора месяца назад», — сказал он в интервью изданию «Наша Ніва».— Официальная причина — концертная деятельность в рабочее время. Надо сказать, что я давно веду различные мероприятия, все это знают и раньше никого не беспокоили. Теперь это считалось нарушением трудового законодательства и обязательств государственной личности. Хотя я не был чиновником, но был приравнен к нему».
Напомним, что Сергей Питаленко был ведущим многих государственных мероприятий, в частности, «Человек года Витебщины». Очевидно, что его назначали на эту роль чиновники высшего уровня. Таким образом, если имели место нарушения, в к ним причастны непосредственно витебские власти.
Пока Сергей Питаленко отдыхает.
«В школе вряд ли получится устроиться на работу. Рассмотрю другие варианты. Слава богу, я провел лето с дочкой, чего раньше никогда не было», — улыбается он.
Сергей Питаленко имеет огромный опыт педагогической и административной работы в системе образования.
«Я возглавлял школу 11 лет. В общем, в образовании 29 лет. Для меня это должно было быть тридцатое первое сентября», — отмечает Сергей.
Сергей Питаленко был председателем избирательной комиссии №25. В Интернете появилось звуковое сообщение, в котором председатель Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский уговаривал их изменить количество голосов для Тихановской и Лукашенко. Представители комиссии возмутились тем, как будут смотреть избирателям в глаза, и чиновник сказал, что сегодня — другие задачи. В итоге протокол был переписан.
В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы Тихановской осталось 20% голосов. Карманная милиция даже проводила проверку. Об этом сообщил губернатор Николай Шерстнев — 17 августа 2020 года в облисполкоме, где он принял 15 делегатов от горожан, которые отправили властям петицию с требованиями. Одним из требований было привлечение к уголовной ответственности лиц, которые участвовали в фальсификации итогов голосования.
Итоги милицейской «проверки» не были доведены до общественности. Никто не понес наказания. Чиновник, который может быть причастен к уголовному преступлению, сегодня расхаживает на свободе. Преспокойно работает на высоких должностях. Карьера «авторитета» продолжается.
Тем временем опытный директор школы был наказан беззаконными властями за свой принципиальный поступок.
Стало известно где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов