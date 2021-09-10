Директора витебской школы, возглавлявшего честную избирательную комиссию, уволили

Директор Витебской школы №44 Сергей Питаленко был уволен. На президентских выборах 2020 года он был председателем избирательной комиссии, которую администрация района склоняла к переделке протокола.

«Меня уволили полтора месяца назад», — сказал он в интервью изданию «Наша Ніва».— Официальная причина — концертная деятельность в рабочее время. Надо сказать, что я давно веду различные мероприятия, все это знают и раньше никого не беспокоили. Теперь это считалось нарушением трудового законодательства и обязательств государственной личности. Хотя я не был чиновником, но был приравнен к нему».

Напомним, что Сергей Питаленко был ведущим многих государственных мероприятий, в частности, «Человек года Витебщины». Очевидно, что его назначали на эту роль чиновники высшего уровня. Таким образом, если имели место нарушения, в к ним причастны непосредственно витебские власти.

Пока Сергей Питаленко отдыхает.

«В школе вряд ли получится устроиться на работу. Рассмотрю другие варианты. Слава богу, я провел лето с дочкой, чего раньше никогда не было», — улыбается он.

Сергей Питаленко имеет огромный опыт педагогической и административной работы в системе образования.

«Я возглавлял школу 11 лет. В общем, в образовании 29 лет. Для меня это должно было быть тридцатое первое сентября», — отмечает Сергей.

Сергей Питаленко был председателем избирательной комиссии №25. В Интернете появилось звуковое сообщение, в котором председатель Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский уговаривал их изменить количество голосов для Тихановской и Лукашенко. Представители комиссии возмутились тем, как будут смотреть избирателям в глаза, и чиновник сказал, что сегодня — другие задачи. В итоге протокол был переписан.

В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы Тихановской осталось 20% голосов. Карманная милиция даже проводила проверку. Об этом сообщил губернатор Николай Шерстнев — 17 августа 2020 года в облисполкоме, где он принял 15 делегатов от горожан, которые отправили властям петицию с требованиями. Одним из требований было привлечение к уголовной ответственности лиц, которые участвовали в фальсификации итогов голосования.

Итоги милицейской «проверки» не были доведены до общественности. Никто не понес наказания. Чиновник, который может быть причастен к уголовному преступлению, сегодня расхаживает на свободе. Преспокойно работает на высоких должностях. Карьера «авторитета» продолжается.

Тем временем опытный директор школы был наказан беззаконными властями за свой принципиальный поступок.