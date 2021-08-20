В Витебске появится колесо обозрения

В Витебске начали установку колеса обозрения: в аренду участок для установки аттракциона взял витебский предприниматель, причем удалось это сделать лишь с третьей попытки.

«Проклятье» чертового колеса

Первое колесо обозрения в Витебске установили в середине 1960-х в парке имени Советской армии. Там оно простояло до середины 1990-х, тогда власти подсчитали, что эксплуатация и поддержание в порядке изношенного колеса экономически не выгодно, и аттракцион демонтировали. В течение нескольких лет после этого в парке стояли кабинки от колеса обозрения, но потом и они исчезли.

В 2000-х вопрос об установке нового колеса обозрения начал активно обсуждаться, причем даже предлагались варианты пригласить предпринимателей из России, но дело так не сдвинулось с мертвой точки. Первую попытку установить аттракцион предприняли в 2015 году. 13 января был объявлен тендер на строительство колеса обозрения в парке Победителей. Но в марте того же года тендер был снят без объяснения причин.

С тех пор на берегу Двины появился большой парк развлечений с разнообразными аттракционами, и решение вопроса об установке колеса обозрения стало делом времени. В декабре 2020 года прошли торги по покупке аренды участка для установки аттракциона. В торгах приняли участие два предпринимателя, которые за 77 шагов подняли стоимость лота в 44 раза.

В итоге участок площадью 600 квадратных метров, недалеко от монумента «Три штыка», ушел витебскому предпринимателю почти 120 тысяч рублей. Но победивший на торгах предприниматель лот вовремя так и не оплатил.

Город вновь мог остаться без аттракциона, но в конце декабря вновь состоялись торги, в которых участвовал всего один покупатель, проигравший прошлые торги витебский бизнесмен. Он согласился забрать участок земли по изначальной цене плюс 5%.

Китайское колесо, серьезные требования

Витебский горисполком выставил ряд условий для владельца участка. Для начала стоит отметить, что участок дается в аренду на 10 лет с возможностью дальнейшего продления договора.

В месяц предприниматель будет платить городу по 60 базовых арендных величин (сейчас одна БАВ составляет 17,85 рубля) с 1 апреля по 31 октября, а в зимний период стоимость аренды для предпринимателя будет падать в три раза. Пока ведется строительство аттракциона бизнесмену необходимо ежемесячно оплачивать аренду в размере одной базовой арендной величины, пишет sputnik.by.

Перед предпринимателем также поставили условие в течение девяти месяцев после взятия участка в аренду возвести аттракцион. Кроме того есть и определенные требования к самому колесу. Оно должно быть не менее 30 метров в высоту, обязательно с закрытыми кабинками и иллюминацией. Работать аттракцион сможет до 23:00, но музыкальное сопровождение разрешено лишь до девяти часов вечера. Кроме того, владелец аттракциона должен соблюдать требования гигиенических норм, в том числе установить биотуалет.

Кто взял в аренду участок под колесо обозрения, власти не уточняют, известно лишь, что это витебский предприниматель, связанный с индустрией развлечений. Закупить аттракцион бизнесмен планирует у китайского производителя, чье колесо обозрения высотой в 42 метра с февраля 2020 года работает в Гродно.

По словам рабочих, колесо установят в течение месяца.