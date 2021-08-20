21 августа в Витебской области пройдет «Яблочный фэст»

Витебская область
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21 августа в деревне Алашки Шарковщинского района пройдет праздник «Яблочный фэст».

Участников и гостей ждут веселые конкурсы, ароматные яблочные пироги и выступления творческих коллективов. Основное действо развернется на конкурсной площадке. Здесь свои программы представят 19 творческих коллективов из 17 районов Витебской области.

Около 160 работников культуры будут презентовать работы в конкурсах национальной кухни, изделий народных ремесел и креативных сторожей фруктового сада. Гости яблочного праздника смогут насладиться выступлением творческих коллективов Шарковщинского и Миорского районов, а также смоленского шансонье.

Малышей и взрослых будут развлекать на интерактивных площадках, аттракционах, устроят мастер-класс по народным бытовым танцам, а также вовлекут в подвижные игры. Желающие смогут посетить литературно-музыкальные встречи, принять участие в турнире по шашкам среди ветеранов, этно-эстафете и пройтись по торговым рядам.

Какой фестиваль самый жаркий?

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«Яблочный фэст» Витебская область деревня Алашки
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