Какой фестиваль самый жаркий?

Скажете «Carnaval do Brasil»? А вот и нет! «Славянский базар — 2021» бьет все температурные рекорды!

Мероприятия начались14 июля: установили мемориальную доску Родиону Бассу — автору фестиваля.

И звезду за «Любимую не отдают» вместе с премией получил Николай Басков. Теперь на «Аллее Звезд», он соседствует со своим другом Ф.Киркоровым.

А вечером громко и главное бесплатно на Площади Победы орал третий друг семьи Лукашенко — Григорий Лепс.

Ради фестиваля «единения славянских народов», он приехал из Минска отдельным поездом. Поклонники приехали в нём же. К 18.00 на площади собралось множество любителей громкого пения.

Официальная информация — концерт собрал 25000 человек.

Занудствую: Общая площадь Победы всего 7220 м2. Минус фонтаны, сцена, ограждения, металлоискатели и т.п. Остается примерно 5000 м2! Тесновато было.

А у нас как в Бразилии — 33 по Цельсию! И это в тени.

15 июля оранжевый уровень опасности из-за жары сохранился, но в центре было необычно многолюдно.

Традиционно открывать свой любимый фестиваль приехал и Александр Лукашенко.

В этот раз он был без своего сына Николая.

По официальной информации зал амфитеатра был полон, но на видео видно, что заполнены были нижние сектора. На каждом ряду сидели аниматоры в желтых майках, который руководили зрителями.

Зал аплодисментами и стоя встречал своего президента. Он пожимал руки, близко стоящим женщинам и потрепал по головке подсунутого ребенка.

В своей речи гражданин Лукашенко поздравил собравшихся и угрожал каким-то другим, «которые не наши». Вернее наши, но продались. И так далее по тексту.

Он говорил о важности единения народов, в сложное время: «когда этот кто-то хочет всех разделить и властвовать».

Кстати, в фестивале «Единения — 2021» не участвуют артисты из Украины.

Есть только гости из Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не контролируются страной.

Вся тяжесть уличных представлений досталась самодеятельному молодежному театру «Колесо» КЗ «Витебск». Они под палящим солнцем на ходулях создают зрелищные миниатюры и перформансы.

Между памятником Хоттабычу и Пушкину артисты театра «Лялька» проводят свои мини-спектакли.

В Ляльке идут собственные спектакли, а также выступает Пензенский, Московский и Псковский театры кукол.

В ратуше открылась филателистическая выставка «Белфила — 2021», из-за которой, по официальной версии, в конце мая отменили выставку таймерографии «Самое время вспомнить» Виктора Борисенкова.

Там же можно посмотреть выставки «Сокровища Пакистана», «Золотая Хохлома –душа России», «Торжок —живая традиция золотого шитья» , и вот — лучшая — «Амто (здравствуй), Корякия».

Ну и конечно же традиционная какофония заполнила берег Двины в Парке Победы. Здесь, как и на улице Ленина и Кирова, размещены палатки с шашлыками и пивом. Чтобы гости и хозяева «Славянского базара» смогли любоваться на Двину в 2010 году были вырублены 100-летние липы и тополя, посаженные ветеранами к 1000-летию города.

В Витебске существует примета: «Какой бы ни была погода, но во время «Славянского базара» пойдет дождь».

В этом году эту традицию пришлось рукотворно поддерживать. Городской МЧС на Пушкинском мосту ежечасно поливают витеблян и гостей города из брандспойта.

Это самый популярный аттракцион 2021 года!

А профи свое дела — Вячеслав Побединский чуть не умер от жары, снимая эту красоту!