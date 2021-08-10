В Витебске 4-летний ребенок выпал с балкона, он в реанимации

В Витебске 4-летний ребенок выпал с балкона четвертого этажа.

Несчастный случай произошел вечером 8 августа. Мальчик остался в комнате без присмотра взрослых. В это время 42-летняя мать мальчика спала в другой комнате в состоянии алкогольного опьянения. Произошедшее увидели прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. С травмами ребенка доставили в реанимацию, передает БелТА.

Согласно проведенному исследованию, содержание алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составило 2,07 промилле.

У женщины трое несовершеннолетних детей, семья находится в социально опасном положении.

В мае текущего года в правоохранительные органы уже поступало сообщение, что маленький мальчик остается без присмотра на балконе один.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело.