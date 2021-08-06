Частная сыроварня появится в Городке Витебской области

Сегодня в рационе каждого человека сыры навсегда завоевали место среди главных продуктов питания.

Стоит отметить, что Беларусь занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге по экспорту сыров — после Европейского союза, США и Новой Зеландии. Сегодня страна экспортирует сыры в 26 стран. Несмотря на то, что в основном вся продукция пока производится на крупных предприятиях, постепенно в игру включается и малый бизнес.

Так, до конца 2021 года в Городке Витебской области появится новая частная сыроварня «Эльрост», которая займется выпуском мягких и полумягких сыров. На предприятии уже установили оборудование и готовятся к запуску производства.