Социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам повышают с 1 августа

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Социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам повышают в Беларуси с 1 августа. Все эти выплаты напрямую зависят от размера бюджета прожиточного минимума.

Напомним, что БПМ увеличится также с 1 августа. Так, со следующего месяца БПМ установлен в размере 283,46 рубля. Соразмерно с этим нормативом пересчитают не только детские пособия, но и социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Отметим, что в период с 1 мая по 31 июля социальная пенсия по возрасту в Беларуси была установлена в размере 136,64 рубля. С 1 августа эта социальная пенсия увеличится на 5,09 рубля и составит 141,73 рубля.

Социальные пенсии, которые назначают гражданам не получающим трудовые пенсии, вырастут для инвалидов I группы, в том числе инвалидов с детства, на 11,21 рубля и составят 311,81 рубля. Почти на 10 рублей больше с 1 августа будут получать инвалиды с детства II группы – 269,29 рубля вместе нынешних 259,61 рубля.

Инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка со следующего месяца будут выплачивать 240,94 рубля, что на 8,66 рубля больше нынешней пенсии.

Прибавка для инвалидов III группы самая существенная – 15,45 рубля, со следующего месяца их пенсия составит 212,6 рубля. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья будет выплачиваться пенсия в размере от 226,77 до 311,81 рубля (сейчас от 218,62 до 300,6 рубля).

Минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) составит 70,87 рубля вместе нынешних 68,32 рубля.

Например, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в августе-октябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит 70,87 рубля (было 68,32 рубля), в возрасте от 75 до 80 лет – 53,15 рубля (сейчас 51,24 рубля).

Поскольку размер социальных и минимальных трудовых пенсий пересматривают один раз в квартал, новые суммы выплат будут актуальны до конца октября.

Будут ли с 1 августа повышать трудовые пенсии, пока неизвестно. Их размеры поднимали в последний раз 1 декабря прошлого года.

В Беларуси продолжается сказочный рост средней зарплаты

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