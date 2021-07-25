Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

Рои мотыльков над Витебском — на Двине начался массовый лет поденки. Фото Сергея Серебро
Хвостатые и усатые
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В Витебске начался массовый лет поденки.

Взрослые поденки живут всего нескольких суток, а некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек.

В этом году массовый лет поденки был замечен в Витебске 24 июля.

Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском
Фото: Сергей Серебро

Роение поденки бывает массовым в Витебске с периодичностью в 3-4 года. Чаще всего скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту. Так, в 2018 году дворники вывезли два тракторных прицепа мотыльков.

В Витебске мотыльки-поденки продолжают летать. Горожане делают красивые фото необычного явления.

«Как в фильме ужасов». Ночью Витебск атаковали мотыльки-поденки.

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