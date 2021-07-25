Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

В Витебске начался массовый лет поденки.

Взрослые поденки живут всего нескольких суток, а некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек.

В этом году массовый лет поденки был замечен в Витебске 24 июля.

Роение поденки бывает массовым в Витебске с периодичностью в 3-4 года. Чаще всего скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту. Так, в 2018 году дворники вывезли два тракторных прицепа мотыльков.