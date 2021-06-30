Пенсионерка украла чужой кошелек в Орше

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72-летняя жительница Орши в магазине украла чужой кошелек.

В крупном магазине женщина с ребёнком набрав товаров на несколько дней вперёд выронила около кассы кошелёк, в котором было порядка трёхста рублей, и не заметила этого. 72-летняя жительница Орши — соседка по очереди увидев лежащий бумажник подобрала его и положила к себе в сумку. Когда потерпевшая обнаружив потерю стала искать кошелёк, подозреваемая сделав вид, что ничего не находила и удалилась на соседнюю кассу.

Искать подозреваемую и украденное пришлось сотрудникам уголовного розыска Оршанского РУВД. Пенсионерка успела потратить чужие деньги. В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело.

Жительница Витебска украла у соседки золотые украшения на сумму более чем 2500 рублей

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