Пенсионерка украла чужой кошелек в Орше

72-летняя жительница Орши в магазине украла чужой кошелек.

В крупном магазине женщина с ребёнком набрав товаров на несколько дней вперёд выронила около кассы кошелёк, в котором было порядка трёхста рублей, и не заметила этого. 72-летняя жительница Орши — соседка по очереди увидев лежащий бумажник подобрала его и положила к себе в сумку. Когда потерпевшая обнаружив потерю стала искать кошелёк, подозреваемая сделав вид, что ничего не находила и удалилась на соседнюю кассу.

Искать подозреваемую и украденное пришлось сотрудникам уголовного розыска Оршанского РУВД. Пенсионерка успела потратить чужие деньги. В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело.