Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС

Отключение электричества и водоснабжения вследствие аварии на Лукомльской ГРЭС в Витебской области произошло «из-за аномальной жары«. Об этом в среду, 23 июня, заявил первый заместитель генерального директора «Белэнерго» Владимир Бобров.

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт», — прокомментировал ситуацию Бобров в Telegram.

По его словам, для полного восстановления режима генерации на Лукомльской гидроэлектростанции ведутся операции по включению в сеть четырех энергоблоков с последующим включением в работу остальных энергоблоков станции. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

Ранее «Витебский Курьер» сообщал, что на Лукомльской ГРЭС произошел пожар. По данным Минэнерго республики, из-за возгорания нарушилось электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отмечается, что были обесточены подстанции «Орша», «Могилев», «Могилев–Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

Затем на странице Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь появилась информация о том, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.